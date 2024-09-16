Аналитики оценили влияние повышения ключевой ставки на экономику

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность очередного повышения на октябрьском заседании. Основное беспокойство вызывает несбалансированный экономический рост, когда спрос превышает возможности предложения.
Она подчеркивает, что главным препятствием для увеличения производства остается состояние рынка труда. Внутренний рынок также сталкивается с вызовами в области логистики и трансграничных расчетов, вызванными санкциями.
По данным Минэкономразвития России, годовой рост ВВП в июле ускорился до 3,4% после 3% в июне. В целом, за семь месяцев экономический рост составил 4,4%. Минэкономразвития прогнозирует годовой рост экономики на уровне 3,9%.
В макроэкономической политике сформировалась альтернатива: придется либо обеспечить целевой уровень инфляции, пожертвовав экономическим ростом, либо сохранить экономический рост при повышенном уровне инфляции, считают в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП).
По мнению руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрия Белоусова, с высокой ключевой ставкой Россия рискует войти в режим самоухудшающегося производственного потенциала, выбирая для ориентира все более низкие темпы.
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