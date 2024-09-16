Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2023 год

Согласно действующей дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Вместе с тем компания должна направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В ноябре 2023 года акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию, всего на выплату было решено направить свыше 19 млрд рублей.