Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2023 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на одну обыкновенную акцию и избрали новый состав совета директоров. Об этом говорится в материалах компании.
По привилегированным акциям типа «А» также планируется выплата дивидендов в размере 6,06 рубля на одну акцию.
По итогам 2023 года чистая прибыли «Ростелекома» по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 20% в сравнении с 2022 годом и составила 42,3 млрд рублей.
Согласно действующей дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Вместе с тем компания должна направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В ноябре 2023 года акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию, всего на выплату было решено направить свыше 19 млрд рублей.
О совете директоров.
Кроме того, на прошедшем собрании акционеры избрали новый совет директоров «Ростелекома».
В материалах к годовому общему собранию акционеров компании ранее сообщалось, что кандидатами в него стали, в частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, действующий президент компании Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.
В материалах «Ростелекома» говорится, что президент компании Михаил Осеевский поблагодарил председателя совета директоров с 2015 по 2024 годы Сергея Иванова за личный вклад в достижение высоких результатов «Ростелекома» и вовлеченность в реализацию важнейших проектов федерального значения.
«Также мы благодарны Дмитрию Чернышенко за работу в совете директоров и участие в развитии компании. Его глубокое понимание индустриальной специфики, системный и одновременно визионерский подход позволили нам определить стратегические цели развития отрасли до 2035 года. Реализуя самые масштабные и сложные инициативы, мы всегда чувствовали поддержку со стороны Сергея Борисовича и Дмитрия Николаевича. Я убежден, что вместе с новым советом директоров мы продолжим уверенно двигаться к достижению технологического суверенитета нашей страны», — добавил Осеевский.
О компании
ПАО «Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания, крупнейший российский провайдер, телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет в России, проводной и беспроводной телефонной связи, цифрового телевидения.