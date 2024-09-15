Узбекистан и Германия прорабатывают проекты на €9 млрд

Отмечается, что проекты связаны с «зелёной» энергетикой, химической отраслью, машиностроением и другими направлениями. Среди таких проектов — строительство парогазовых электростанций с компанией Siemens Energy, «метанольного острова» и производство «зелёного» аммиака с Linde Group, освоение крупного месторождения меди с KfW Ipex-Bank.