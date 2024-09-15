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Узбекистан и Германия прорабатывают проекты на €9 млрд

Власти Узбекистана и Германии прорабатывают совместные проекты на сумму около €9 млрд.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«На проработке проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка €9 млрд», — говорится в материале по итогам переговоров Мирзиёева с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отмечается, что проекты связаны с «зелёной» энергетикой, химической отраслью, машиностроением и другими направлениями. Среди таких проектов — строительство парогазовых электростанций с компанией Siemens Energy, «метанольного острова» и производство «зелёного» аммиака с Linde Group, освоение крупного месторождения меди с KfW Ipex-Bank.

Ранее сообщалось, что Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан.