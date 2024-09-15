Рынок живет обменом: новый тренд в недвижимости

Основная масса покупателей «первички» сначала реализует свое вторичное жилье, а затем использует полученный доход в качестве первоначального взноса. Ранее, когда ипотечные ставки были ниже, покупатели сперва оформляли кредит, делали ремонт после приобретения квартиры и сдачи дома, а затем продавали старое жилье.