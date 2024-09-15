Рынок живет обменом: новый тренд в недвижимости

Текущая ситуация на рынке
Рынок недвижимости сейчас замедляется: наблюдается снижение спроса со стороны покупателей. Согласно данным крупных российских банков, средний чек по ипотеке серьезно снизился даже в городах-миллионниках и составляет не более трех миллионов рублей.
Основная масса покупателей «первички» сначала реализует свое вторичное жилье, а затем использует полученный доход в качестве первоначального взноса. Ранее, когда ипотечные ставки были ниже, покупатели сперва оформляли кредит, делали ремонт после приобретения квартиры и сдачи дома, а затем продавали старое жилье.
Обменные операции набирают все большую популярность. При этом доплата, необходимая для обмена «однушки» на «двушку» или «трешку», как правило, является либо результатом возможности покупателя обслуживать ипотечный кредит на данную сумму, либо средствами, которые он взял из своих накоплений.
Также отметим, что многие потенциальные покупатели квартир перетекли на рынок аренды: данная тенденция, скорее всего, сохранится до конца 2024 года.
Новые тренды в продажах
В связи с возникшей ситуацией, застройщики стали активнее выстраивать отношения с агентствами недвижимости по схеме traid-in. При ней старое жилье «сдается» застройщику для дальнейшей реализации, а полученная таким образом сумма идет в счет покупки нового жилья.
Набирает силу конкуренция среди застройщиков. Агентам продавцов приходится соревноваться между собой и более тщательно подходить к маркетинговой составляющей сделок, вести более детальную проработку покупателя для выявления его потребностей и выработки стратегии продажи.
На первичном рынке на первый план выходит агентская экспертиза, позволяющая покупателю выбрать выгодную программу под конкретный объект. В настоящее время различным объектам требуется оптимальные решения в части ценообразования, программ дисконтирования, рассрочек
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