Особенности обращения облигаций в юанях

Кроме того, не все выпуски юаневых облигаций имеют вторичное обращение. По данным Московской биржи, к торгам допущено только 29 выпусков, с 3 из них совсем не совершаются сделки, а с 8 выпусками проводятся лишь эпизодические сделки. В число наиболее ликвидных, с которыми совершается ежедневно несколько десятков сделок на десятки миллионов рублей, входят дебютные выпуски «Полюса» (доходность 10,48% годовых) и «Роснефти» (доходность 10% годовых), размещенные еще в 2022 году, а также размещенные в этом году выпуски «Акрона» (9,85% годовых) и «Газпром нефти».