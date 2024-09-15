Названы недружественные страны, которые сильно зависят от никеля из России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Среди недружественных стран больше всего от российского никеля зависят Финляндия и Эстония, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.
Так, доля России доля в финском импорте никеля за шесть месяцев составила 88,4 процента, или 335,7 миллиона долларов, а в эстонском — 44,1 процента, или 1,5 миллиона долларов.
Кроме того, поставки из России заняли заметное место в покупках этого метала Чехией — 7,7 процента (14,4 миллиона долларов), Германией — 7,4 процента (80,1 миллиона долларов) и Болгарией — 5,7 процента (485,5 тысячи долларов).
Среди недружественных стран российский никель покупали также Словения — четыре процента (561,3 тысячи долларов), Нидерланды — 2,6 (13,8 миллиона долларов), Польша — 2,4 (2,8 миллиона долларов), Латвия — 1,6 (9,6 тысячи долларов) и Испания — полтора процента (2,4 миллиона долларов).
Доля меньше одного процента пришлась на Россию в импорте никеля Словакией (43,6 тысячи долларов), Японией (8,8 миллиона долларов), Южной Кореей (407 тысяч долларов) и Данией (53,3 тысячи долларов).
По итогам 2023 года Россия заняла четвертое место в мире по добыче никеля с долей в шесть процентов.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.