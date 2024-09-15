Карманные деньги: сколько и когда давать?

Сумму карманных денег родители могут выделять на свое усмотрение: она зависит от уровня достатка семьи и должна быть комфортной для семейного бюджета. Например, можно начать с суммы в 100 рублей и постепенно ее повышать). При этом нужно обязательно разговаривать с ребенком о деньгах, привлекать к обсуждению семейного бюджета, объяснять, что деньги — это ресурс, который нужно заработать.
Нужно выдавать регулярно четко определенную сумму, чтобы ребенок понимал, сколько карманных денег он получает и почему. Сумма не должна зависеть от поведения ребенка или настроения взрослых. Не стоит забывать, что карманные деньги — это финансовый тренажер для детей. Если ребенок потратил всю сумму сразу и просит еще — не поддавайтесь! Только так ребенок научится распределять свой бюджет. Когда ребенок получает деньги без условий, большими суммами, он не учится их ценить.