Карманные деньги: сколько и когда давать?

Нужно выдавать регулярно четко определенную сумму, чтобы ребенок понимал, сколько карманных денег он получает и почему. Сумма не должна зависеть от поведения ребенка или настроения взрослых. Не стоит забывать, что карманные деньги — это финансовый тренажер для детей. Если ребенок потратил всю сумму сразу и просит еще — не поддавайтесь! Только так ребенок научится распределять свой бюджет. Когда ребенок получает деньги без условий, большими суммами, он не учится их ценить.