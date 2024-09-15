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Карманные деньги: сколько и когда давать?

Карманные деньги позволяют детям учиться планировать, делать выбор, беречь и ценить вещи, задумываться об их стоимости и важности покупок, а главное — сформировать у ребенка чувство ответственности и самостоятельности. Как понять, сколько денег нужно вашему ребенку? На этот вопрос Финансам Mail ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Сумму карманных денег родители могут выделять на свое усмотрение: она зависит от уровня достатка семьи и должна быть комфортной для семейного бюджета. Например, можно начать с суммы в 100 рублей и постепенно ее повышать). При этом нужно обязательно разговаривать с ребенком о деньгах, привлекать к обсуждению семейного бюджета, объяснять, что деньги — это ресурс, который нужно заработать.

Нужно выдавать регулярно четко определенную сумму, чтобы ребенок понимал, сколько карманных денег он получает и почему. Сумма не должна зависеть от поведения ребенка или настроения взрослых. Не стоит забывать, что карманные деньги — это финансовый тренажер для детей. Если ребенок потратил всю сумму сразу и просит еще — не поддавайтесь! Только так ребенок научится распределять свой бюджет. Когда ребенок получает деньги без условий, большими суммами, он не учится их ценить.