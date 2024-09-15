Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 сентября 2024: прогноз эксперта

По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США вырос на 1,2% до 90,9 ₽, китайского юаня — на 1,4% до 12,7 рубля.
По предварительной оценке платежного баланса, сальдо счета текущих операций в августе составило $2,5 млрд, что представляет собой относительно низкий уровень по сравнению со средним значением в предыдущие 7 месяцев ($5,4 млрд).
Экспорт товаров и услуг продолжил снижение и достиг $36,6 млрд (-9% к августу 2023 г. и −3% к среднему значению в январе-июле 2024 г.). Объем импорта при этом остается устойчивым: в августе он составил $32,5 млрд, что сопоставимо с результатом предыдущего месяца и августа 2023 года ($32,8 млрд). Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля.
Банк России, как и ожидалось, повысил ключевую ставку, но выбрал более осторожный шаг — в 1 п.п. С одной стороны, регулятор отметил сохранение высокого инфляционного давления и внутреннего спроса, а также рост инфляционных ожиданий. С другой стороны, есть признаки замедления роста экономики. Вероятно, компромиссным решением в этих условиях и с учетом ожиданий рынка стало повышение ключевой ставки не до 20%, а до 19%.
На следующей неделе ожидаем, что курс доллара будет находиться в диапазоне 90,5−92 рублей, юаня 12,5−12,9 рубля.
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