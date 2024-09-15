Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 сентября 2024: прогноз эксперта

Банк России, как и ожидалось, повысил ключевую ставку, но выбрал более осторожный шаг — в 1 п.п. С одной стороны, регулятор отметил сохранение высокого инфляционного давления и внутреннего спроса, а также рост инфляционных ожиданий. С другой стороны, есть признаки замедления роста экономики. Вероятно, компромиссным решением в этих условиях и с учетом ожиданий рынка стало повышение ключевой ставки не до 20%, а до 19%.