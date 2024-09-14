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Юрист научила, как правильно принять квартиру в новостройке

Многие покупатели принимают жилье без полноценной проверки. Это приводит к юридическим спорам и дополнительным затратам. Именно поэтому важно подойти к приемке ответственно, используя чек-лист и советы экспертов. Об этом рассказала юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Приемка квартиры в новостройке — важный этап, который определяет, насколько качественно застройщик выполнил свои обязательства по договору долевого участия (ДДУ).

Первое, что нужно помнить: вы имеете право тщательно осмотреть квартиру до подписания акта приема-передачи. Даже если застройщик настаивает на срочности, важно уделить время проверке всех аспектов.

Дарья Хорошавцева
Юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов»

Приемка — это возможность не только проверить соответствие условий договора, но и зафиксировать все недочеты, которые застройщик обязан будет устранить.

Чек-лист для квартиры с черновой отделкой

Черновая отделка означает, что застройщик провел в квартиру только базовые коммуникации, такие как электричество и водоснабжение. В остальном — это «голое» помещение, и покупатель должен оценить его состояние с точки зрения возможности дальнейшего ремонта.

1. Площадь квартиры:

Проверьте, соответствует ли фактическая площадь заявленной в ДДУ.

2. Входная дверь:

  • Убедитесь в отсутствии повреждений (царапин, вмятин);
  • Проверьте, как плотно закрывается дверь.

3. Окна:

  • Осмотрите стеклопакеты на наличие трещин и царапин;
  • Проверьте, что оконные ручки исправны.

4. Коммуникации:

  • Сверьте серийные номера счетчиков с паспортом;
  • Осмотрите трубы на наличие сколов или подтеков.

5. Стены, пол и потолок:

  • Проверьте ровность стен и полов с помощью уровня;
  • Убедитесь, что на полу нет скрипа и трещин.

Чек-лист для квартиры с предчистовой отделкой

При предчистовой отделке застройщик обязан не только провести коммуникации, но и подготовить стены и полы для финальной отделки. Покупателю остается лишь сделать косметический ремонт.

1. Площадь квартиры:

Сравните фактическую площадь с данными в ДДУ.

2. Входная дверь:

Проверьте целостность двери и плотность закрывания.

3. Окна:

Проверьте качество установки и целостность уплотнителей.

4. Коммуникации:

Проверьте розетки, электрический щиток и трубы.

5. Стены и полы:

Убедитесь, что стяжка пола выполнена качественно, стены ровные и без трещин.

Чек-лист для квартиры с чистовой отделкой

Квартира с чистовой отделкой должна быть готова к заселению. Это, как поясняет юрист, финальная стадия строительства, когда все работы по отделке завершены, и покупатель должен проверить их качество.

1. Площадь квартиры:

Пересчитайте площадь, сверив её с ДДУ.

2. Входная дверь:

Убедитесь, что дверь исправна и без дефектов.

3. Окна:

Проверьте стеклопакеты, ручки, а также отсутствие сквозняков.

4. Коммуникации:

Проверьте работу всех розеток, сантехнику и отопительные приборы.

5. Отделочные работы:

Осмотрите стены, полы и потолки на наличие дефектов, таких как трещины или сколы.

Приемка квартиры — это не просто формальность, это возможность защитить свои права как покупателя и убедиться, что все работы выполнены в соответствии с договором.

«Важно не торопиться и тщательно проверять каждый элемент — от дверей до сантехники, либо доверить этот процесс эксперту», — заключила Хорошавцева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».