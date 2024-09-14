Юрист научила, как правильно принять квартиру в новостройке

Многие покупатели принимают жилье без полноценной проверки. Это приводит к юридическим спорам и дополнительным затратам. Именно поэтому важно подойти к приемке ответственно, используя чек-лист и советы экспертов. Об этом рассказала юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева.