Юрист научила, как правильно принять квартиру в новостройке

Приемка квартиры в новостройке — важный этап, который определяет, насколько качественно застройщик выполнил свои обязательства по договору долевого участия (ДДУ).
Первое, что нужно помнить: вы имеете право тщательно осмотреть квартиру до подписания акта приема-передачи. Даже если застройщик настаивает на срочности, важно уделить время проверке всех аспектов.
Приемка — это возможность не только проверить соответствие условий договора, но и зафиксировать все недочеты, которые застройщик обязан будет устранить.
Чек-лист для квартиры с черновой отделкой
Черновая отделка означает, что застройщик провел в квартиру только базовые коммуникации, такие как электричество и водоснабжение. В остальном — это «голое» помещение, и покупатель должен оценить его состояние с точки зрения возможности дальнейшего ремонта.
1. Площадь квартиры:
Проверьте, соответствует ли фактическая площадь заявленной в ДДУ.
2. Входная дверь:
- Убедитесь в отсутствии повреждений (царапин, вмятин);
- Проверьте, как плотно закрывается дверь.
3. Окна:
- Осмотрите стеклопакеты на наличие трещин и царапин;
- Проверьте, что оконные ручки исправны.
4. Коммуникации:
- Сверьте серийные номера счетчиков с паспортом;
- Осмотрите трубы на наличие сколов или подтеков.
5. Стены, пол и потолок:
- Проверьте ровность стен и полов с помощью уровня;
- Убедитесь, что на полу нет скрипа и трещин.
Чек-лист для квартиры с предчистовой отделкой
При предчистовой отделке застройщик обязан не только провести коммуникации, но и подготовить стены и полы для финальной отделки. Покупателю остается лишь сделать косметический ремонт.
1. Площадь квартиры:
Сравните фактическую площадь с данными в ДДУ.
2. Входная дверь:
Проверьте целостность двери и плотность закрывания.
3. Окна:
Проверьте качество установки и целостность уплотнителей.
4. Коммуникации:
Проверьте розетки, электрический щиток и трубы.
5. Стены и полы:
Убедитесь, что стяжка пола выполнена качественно, стены ровные и без трещин.
Чек-лист для квартиры с чистовой отделкой
Квартира с чистовой отделкой должна быть готова к заселению. Это, как поясняет юрист, финальная стадия строительства, когда все работы по отделке завершены, и покупатель должен проверить их качество.
1. Площадь квартиры:
Пересчитайте площадь, сверив её с ДДУ.
2. Входная дверь:
Убедитесь, что дверь исправна и без дефектов.
3. Окна:
Проверьте стеклопакеты, ручки, а также отсутствие сквозняков.
4. Коммуникации:
Проверьте работу всех розеток, сантехнику и отопительные приборы.
5. Отделочные работы:
Осмотрите стены, полы и потолки на наличие дефектов, таких как трещины или сколы.
Приемка квартиры — это не просто формальность, это возможность защитить свои права как покупателя и убедиться, что все работы выполнены в соответствии с договором.
«Важно не торопиться и тщательно проверять каждый элемент — от дверей до сантехники, либо доверить этот процесс эксперту», — заключила Хорошавцева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».