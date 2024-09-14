«Яндекс Go» впервые выписал штраф 100 тыс. руб. самокатчику

В компании рассказали «РИА Новости», что очевидец прислал фотографию трех детей на самокате. По номеру на нем и времени, когда было сделано фото, в «Яндекс Go» определили, кому он принадлежит. Штраф был выписан на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
С 1 сентября в «Яндекс Go» введен повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 тыс. руб. По правилам сервиса ездить на самокате можно только с 18 лет. Ранее штраф за нарушение составлял 10 тыс. руб. Об увеличении сумм взыскания в десять раз также сообщили в «МТС Юрент» и Whoosh.