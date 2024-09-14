«Величайший экономист» предупредил Евросоюз об экзистенциальном вызове





В прошлом году экономика ЕС выросла на 0,4% по сравнению с 2,5% в США, только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира — европейские, ЕС лишился своего самого важного поставщика энергоресурсов — России, а европейские компании столкнулись с резким ростом конкуренции из других частей мира. На фоне этого, пишет Драги, растет потребность Европы в экономическом росте, ведь согласно прогнозам, численность рабочей силы в ЕС будет сокращаться к 2040 году почти на 2 млн ежегодно, и для стимулирования экономического роста необходимо больше полагаться на производительность.



Без повышения производительности Европе «придется выбирать»: не получится стать лидером в сфере новых технологий, борьбе с изменением климата и оставаться независимым игроком на мировой арене. «Нам придется отказаться от некоторых, если не от всех, наших амбиций. Это экзистенциальный вызов», — полагает Драги.



Драги после отставки с поста итальянского премьер-министра не занимает официальных должностей. Он составил обзор конкурентноспособности Евросоюза по просьбе Еврокомиссии, которая назвала его «одним из величайших экономических умов Европы».



Он получил прозвище «Супер Марио» в честь героя видеоигры за принятые меры по спасению евро на посту главы Европейского Центробанка, а затем помощь в возрождении экономики Италии, будучи премьер-министром. Politico пишет, что Драги — необычайно уважаемая фигура в Европе и редкий лидер, которому в значительной степени удалось выйти за рамки фракционной политики.



Драги предложил дополнительно ежегодно инвестировать до €800 млрд и устранить преграды перед перспективными разработками.



Проблемы Европы не в нехватке идей или амбиций, напротив — есть много талантливых бизнесменов и новаторов, которые подают заявки на патенты, продолжил Драги. По его мнению, дело в другом: инновации не получается перевести в экономическую плоскость, а новаторским компаниям, которые хотят расширить свой бизнес в Европе, на каждом шаге мешают противоречивые и обременительное регулирование. В результате бизнесмены уходят на американский рынок.



«Объем бюрократии, созданный Брюсселем за последние пару лет, создал огромную проблему для Европы в плане сохранения конкурентоспособности», — заявила New York Times старший научный сотрудник Института Брейгеля (европейского аналитического центра) Симона Тальяпьетра.



Будет чрезвычайно сложно добиться необходимого консенсуса среди стран Евросоюза, чтобы реализовать предложения «провокационного и смелого» доклада, оценил в интервью Би-би-си приглашенный профессор Лондонской школы экономики и бывший глава итальянского казначейства Лоренцо Кодоньо.



Как пишет Би-би-си, со стороны немецкого Минфина прозвучала скрытая критика доклада. Совместные заимствования Евросоюза не решат структурных проблем, а главная проблема — не отсутствие субсидий, а бюрократия и плановая экономика, подчеркнул министр Кристиан Линднер.