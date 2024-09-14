Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в ЕС

Так, американские компании в середине лета сократили доходы от экспорта СПГ в Евросоюз на 15% в месячном и 36% в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года.
Основная причина падения — сокращение объемов поставок на 18% по сравнению с июнем и на треть по сравнению с прошлым годом. В итоге ЕС в середине лета занял в экспорте США лишь треть против 38,4% в июне и 49% в июле прошлого года.
В целом за первые семь месяцев этого года США продали европейцам СПГ на 7,3 миллиарда долларов, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 29% в денежном выражении. Это произошло на фоне снижения доли ЕС в поставках США ниже половины — до 44,1% с 51,6% годом ранее.
В то же время за первые семь месяцев этого года Штаты нарастили поставки в Азию в 1,5 раза, в результате чего доля этого региона достигла 36% против 25% за аналогичный период прошлого года.