Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в ЕС

В целом за первые семь месяцев этого года США продали европейцам СПГ на 7,3 миллиарда долларов, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 29% в денежном выражении. Это произошло на фоне снижения доли ЕС в поставках США ниже половины — до 44,1% с 51,6% годом ранее.