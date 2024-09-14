Раскрыто, когда банк вправе списать деньги без предупреждения

Защититься от автоматических списаний по подпискам достаточно просто, для этого не нужно обращаться в банк. После того, как вы привязали свою карту, необходимо зайти в личный кабинет и отключить автопродление. Если подписка понадобится вам в дальнейшем, вы всегда сможете зайти в профиль и пролонгировать ее.