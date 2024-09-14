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Раскрыто, когда банк вправе списать деньги без предупреждения

Как правило, перед списанием денежных средств банк запрашивает разрешение на эту операцию. Но так происходит не всегда. В каких случаях финансовая организация списывает деньги с карты или счета без предупреждения клиента, рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, это возможно и законно в нескольких случаях.

Согласно условиям договора

Когда мы заключаем договор на какие-то мелкие услуги, оформляем подписки на сервисы, мы редко читаем правила.

«Между тем, нередко там написано, что деньги будут списываться без уведомления клиента — и такие платежи могут становиться неприятными сюрпризами», — говорит юрист.

В частности, банк списывает таким образом деньги за обслуживание счета, уведомления по карте, сервисы и подписки, про которые вы, возможно, уже даже забыли, — абонентскую плату и т. д. Поэтому, как поясняет эксперт, надо внимательно читать договор, чтобы хотя бы знать о предстоящих списаниях.

Защититься от автоматических списаний по подпискам достаточно просто, для этого не нужно обращаться в банк. После того, как вы привязали свою карту, необходимо зайти в личный кабинет и отключить автопродление. Если подписка понадобится вам в дальнейшем, вы всегда сможете зайти в профиль и пролонгировать ее.

По решению суда

Если у вас есть задолженности, в отношении которых начато исполнительное производство, кредитор имеет право отнести в банк исполнительный лист и тогда деньги будут списываться с вашего счета без уведомления.

Петр Гусятников напомнил, что с 1 февраля 2022 года вступил в силу закон, согласно которому должник имеет право сохранять на счету прожиточный минимум. Но это не происходит автоматически.

Если исполнительный лист попадет в банк, он может списать абсолютно все деньги, которые есть на счету. Чтобы этого не произошло, необходимо обратиться в ФССП и написать заявление о сохранении прожиточного минимума с указанием реквизитов счета, откуда будет происходить взыскание.

За кредит

Если у вас есть кредит в определенном банке, он имеет право списывать деньги в счет погашения, не уведомляя вас об этом. Обычно это происходит в установленную договором дату.

Юрист советует заранее позаботиться о том, чтобы к определенному числу необходимая сумма была на счету, иначе кредитная организация может начислить штрафы и пени.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».