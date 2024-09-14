Раскрыто, когда банк вправе списать деньги без предупреждения

По его словам, это возможно и законно в нескольких случаях.
Согласно условиям договора
Когда мы заключаем договор на какие-то мелкие услуги, оформляем подписки на сервисы, мы редко читаем правила.
«Между тем, нередко там написано, что деньги будут списываться без уведомления клиента — и такие платежи могут становиться неприятными сюрпризами», — говорит юрист.
В частности, банк списывает таким образом деньги за обслуживание счета, уведомления по карте, сервисы и подписки, про которые вы, возможно, уже даже забыли, — абонентскую плату
Защититься от автоматических списаний по подпискам достаточно просто, для этого не нужно обращаться в банк. После того, как вы привязали свою карту, необходимо зайти в личный кабинет и отключить автопродление. Если подписка понадобится вам в дальнейшем, вы всегда сможете зайти в профиль и пролонгировать ее.
По решению суда
Если у вас есть задолженности, в отношении которых начато исполнительное производство, кредитор имеет право отнести в банк исполнительный лист и тогда деньги будут списываться с вашего счета без уведомления.
Петр Гусятников напомнил, что с 1 февраля 2022 года вступил в силу закон, согласно которому должник имеет право сохранять на счету прожиточный минимум. Но это не происходит автоматически.
Если исполнительный лист попадет в банк, он может списать абсолютно все деньги, которые есть на счету. Чтобы этого не произошло, необходимо обратиться в ФССП и написать заявление о сохранении прожиточного минимума с указанием реквизитов счета, откуда будет происходить взыскание.
За кредит
Если у вас есть кредит в определенном банке, он имеет право списывать деньги в счет погашения, не уведомляя вас об этом. Обычно это происходит в установленную договором дату.
Юрист советует заранее позаботиться о том, чтобы к определенному числу необходимая сумма была на счету, иначе кредитная организация может начислить штрафы и пени.
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