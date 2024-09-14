Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении

Помимо этого, по его словам, была встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном. «Там, конечно, мы в больших деталях прошлись по всей нашей двухсторонней повестке. Встреча продолжалась около пяти часов, что говорит о том, что действительно работы у нас совместной очень много. Мы рассмотрели вопросы и транспортного сообщения, вопросы взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере. Рассмотрели вопросы, связанные с авиацией, с туризмом. Туризм очень развивается между нашими странами. В 2023-м году из России сюда порядка 1 миллиона человек приехало туристами. Есть большая востребованность Армении как туристического направления. Наши люди сюда очень любят ездить», — отметил Оверчук. По его словам, российская сторона будет прилагать все возможное для того, чтобы эти связи между странами крепли.