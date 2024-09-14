Банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы действительно могут продавать долги заемщиков. Причем как другим профессиональным кредиторам или коллекторам, так и обычным людям. Но сделать это можно при 2 условиях: Первое условие. Вы уже просрочили выплату (например, на месяц). Второе условие. Вы сами разрешили перепродавать долг. Например, поставили галочку в кредитном договоре в пункте о возможности переуступки просроченных платежей и штрафов — обычно это пункт 13 или подписали отдельное согласие. Если кредитор хочет продать ваш долг не компании или индивидуальному предпринимателю, а физическому лицу, то добавляется еще одно условие: Вы дали отдельное согласие на передачу долга конкретному человеку. Что делать, если новый кредитор требует выплатить в несколько раз больше, чем вы брали взаймы? Порядок действий зависит от того, кто именно купил ваш долг: профессиональные кредиторы или другие организации и люди. Если это профессиональные кредиторы — банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, то они обязаны придерживаться условий вашего прежнего договора. Если новый профессиональный кредитор насчитал вам больше — подайте ему претензию: в офисе компании, обычным или электронным письмом. Кредитор не отреагировал в течение 30 дней или ответ вас не устроил — можете обратиться к финансовому омбудсмену. Его решения имеют такую же силу, как постановления суда, и компания обязана их исполнить. Если владельцем долга оказался непрофессиональный кредитор, то есть коллектор, нефинансовая компания или физическое лицо, и требует у вас сумму, которая в разы больше взятого займа, то задолженность можно будет снизить только через суд. Судьи обычно идут навстречу заемщикам и уменьшают долг до разумных пределов. Чаще всего они ориентируются на первоначальные условия кредитного договора. И принимают во внимание лимит переплаты по краткосрочным займам, который действовал в момент заключения договора. «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».