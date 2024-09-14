Эксперт рассказала, какую пенсию получают пенсионеры в США

Так, на размер пенсии влияет стаж работы, сумма отчислений, которые делает сам работник и компания, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.
«Минимальный размер пенсии для тех, кто не имеет достаточного стажа работы, начинается от 750 до 1000 долларов, и зависит от штата, в котором проживает пенсионер», — говорит эксперт.
Все, что больше минимума, зависит от суммы отчислений самого работника и работодателя. По данным информационных источников, средний размер пенсии в США по данным на 2023 год составлял около 1600 долларов.
Но самые высокие размеры пенсий могут в 2-2,5 раза превышать размер средней выплаты. Те, кто думает о пенсии с начала трудовой деятельности и делает отчисления, получают и большую пенсию.
Как объясняет экономист, в США работодатели предлагают достаточно хорошие пенсионные программы, и многие предпочитают работать в таких компаниях.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».