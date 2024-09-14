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Эксперт рассказала, какую пенсию получают пенсионеры в США

Пенсионная система в США достаточно сложная, но некоторые элементы схожи с российской, рассказывает Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Так, на размер пенсии влияет стаж работы, сумма отчислений, которые делает сам работник и компания, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.

«Минимальный размер пенсии для тех, кто не имеет достаточного стажа работы, начинается от 750 до 1000 долларов, и зависит от штата, в котором проживает пенсионер», — говорит эксперт.

Все, что больше минимума, зависит от суммы отчислений самого работника и работодателя. По данным информационных источников, средний размер пенсии в США по данным на 2023 год составлял около 1600 долларов.

Но самые высокие размеры пенсий могут в 2-2,5 раза превышать размер средней выплаты. Те, кто думает о пенсии с начала трудовой деятельности и делает отчисления, получают и большую пенсию.

Как объясняет экономист, в США работодатели предлагают достаточно хорошие пенсионные программы, и многие предпочитают работать в таких компаниях.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».