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Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств увеличатся на 5,1 процента с первого октября, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Источник: © РИА Новости

«С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств», — сказал Ляшок.

Он отметил, что под индексацию попадает достаточно ограниченное количество работников, так как большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.

«При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы», — добавил эксперт.

В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации заработных плат работников федеральных государственных учреждений.