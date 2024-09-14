Эксперт рассказал, кому с первого октября повысят зарплату

«С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств», — сказал Ляшок.
Он отметил, что под индексацию попадает достаточно ограниченное количество работников, так как большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.
«При этом в текущем году не будут индексировать заработную плату федеральным государственным служащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Государственной думы», — добавил эксперт.
В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации заработных плат работников федеральных государственных учреждений.