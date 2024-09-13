Юрист раскрыл нюансы налоговой амнистии для бизнеса

«Ранее налогоплательщики широко извлекали необоснованную налоговую выгоду путем применения специальных режимов, распределяя финансовые потоки между множеством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исходя из системного анализа новых норм, можно сделать вывод, что пассивного принятия амнистии будет явно недостаточно для того, чтобы “дробленец” мог считаться добросовестным налогоплательщиком», — отметил он.
По словам юриста, предприниматели для получения налоговой амнистии должны добиться консолидации выручки на одном хозяйствующем субъекте до 1 января 2025 года. При этом, ранее заданные структуры можно либо ликвидировать, либо присоединить их к головной компании, либо перевести их на основную систему налогообложения.
Хаминский подчеркнул, что теперь налогоплательщикам не удастся «отсидеться». Вступившая в силу амнистия, указал он, настолько подробно расписана, что второго шанса подпасть под ее действие у предпринимателей уже не будет. Кроме того, юрист посоветовал не скрывать ту или иную информацию от ФНС, учитывая уровень ее цифровизации.
«Хочется вспомнить, что каждый кузнец своего счастья, а также несчастья. Желание получить прощение в ином порядке, чем предложено федеральным законом, приведет к необратимым последствиям как в налоговой, так и в уголовной сфере», — резюмировал Хаминский.
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