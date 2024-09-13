Юрист раскрыл нюансы налоговой амнистии для бизнеса

Хаминский подчеркнул, что теперь налогоплательщикам не удастся «отсидеться». Вступившая в силу амнистия, указал он, настолько подробно расписана, что второго шанса подпасть под ее действие у предпринимателей уже не будет. Кроме того, юрист посоветовал не скрывать ту или иную информацию от ФНС, учитывая уровень ее цифровизации.