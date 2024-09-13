Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ) — такая опция была введена несколько лет назад и используется как временная мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу Telegram-канал «Москвач» опубликовал сообщение о том, что Wildberries теперь вводит плату за доставку в перегруженные пункты выдачи: плата начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей за доставку.

«Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов», — сказали в компании.

Там объяснили, что специальный алгоритм анализирует загрузку каждого ПВЗ и автоматически находит перегруженные пункты. Он делает пометку, что доставка в такой пункт выдачи будет платной. «Стоимость самой доставки может варьироваться в зависимости от габаритов товара и сложности его транспортировки», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, после того, как загрузка ПВЗ приходит в норму, пометка о платной доставке пропадает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом ПВЗ, который не отмечен на карте как перегруженный.