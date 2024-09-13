Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ

Ранее в пятницу Telegram-канал «Москвач» опубликовал сообщение о том, что Wildberries теперь вводит плату за доставку в перегруженные пункты выдачи: плата начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей за доставку.
«Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов», — сказали в компании.
Там объяснили, что специальный алгоритм анализирует загрузку каждого ПВЗ и автоматически находит перегруженные пункты. Он делает пометку, что доставка в такой пункт выдачи будет платной. «Стоимость самой доставки может варьироваться в зависимости от габаритов товара и сложности его транспортировки», — добавили в пресс-службе.
Как уточнили в компании, после того, как загрузка ПВЗ приходит в норму, пометка о платной доставке пропадает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом ПВЗ, который не отмечен на карте как перегруженный.