Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ

Там объяснили, что специальный алгоритм анализирует загрузку каждого ПВЗ и автоматически находит перегруженные пункты. Он делает пометку, что доставка в такой пункт выдачи будет платной. «Стоимость самой доставки может варьироваться в зависимости от габаритов товара и сложности его транспортировки», — добавили в пресс-службе.