Вновь на минималке: что будет с российским рынком

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 2% и 1,8% соответственно, стремясь к следующим поддержкам 2580 пунктов и 900 пунктов в преддверии еще одного ужесточения монетарных условий в стране. В ближайшие сессии индикаторы рискуют обновить годовые минимумы 2512 пунктов и 877 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,3%, достигнув 12,73 ₽ и продвигаясь к следующему сопротивлению 12,85 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,10 ₽ и 100,39 ₽ соответственно (против 91,26 ₽ и 100,74 ₽ днем ранее), отразив незначительное укрепление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после вчерашнего обвала в том числе благодаря производителям золота и нефти, цены на которые сохраняют курс на рост, но в целом основные риски в акциях остаются смещенными в сторону медвежьих. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании, скорее всего, повысит ключевую ставку как минимум до 19%, а возможно сразу до 20%, что предвещает сохранение ограниченного интереса к акциям по сравнению с депозитами и облигациями в ближайшие месяцы. На этом фоне российский рынок может стремиться к минимумам года, а ждать прекращения падения стоит в случае сигналов о замедлении инфляции или геополитических улучшений. Помочь акциям также могло бы смягчение тона ЦБ РФ, но пока причин для этого скорее нет.
События дня:
- промышленное производство еврозоны в июле (12.00 мск)
- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.30 мск)
- предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)
- ВВП России во 2-м кв 2024 г (19.00 мск)
- Финансовые результаты Solidcore за 1-е полугодие 2024 г
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