Вновь на минималке: что будет с российским рынком

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после вчерашнего обвала в том числе благодаря производителям золота и нефти, цены на которые сохраняют курс на рост, но в целом основные риски в акциях остаются смещенными в сторону медвежьих. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании, скорее всего, повысит ключевую ставку как минимум до 19%, а возможно сразу до 20%, что предвещает сохранение ограниченного интереса к акциям по сравнению с депозитами и облигациями в ближайшие месяцы. На этом фоне российский рынок может стремиться к минимумам года, а ждать прекращения падения стоит в случае сигналов о замедлении инфляции или геополитических улучшений. Помочь акциям также могло бы смягчение тона ЦБ РФ, но пока причин для этого скорее нет.