В центре кризиса: ЕЦБ понизил ставки в попытке поддержать экономику Европы

На сентябрьском заседании ЕЦБ подтвердил свои намерения по поддержке экономики, пожертвовав контролем за инфляцией. Совет управляющих регулятора принял решение снизить базовую ставку с 4,25 до 3,65%, а по депозитам и по кредитам — до 3,5% и 3,9% соответственно. Это происходит на фоне того, что крупные автоконцерны Европы рассматривают возможность закрыть свои предприятия в связи с замедлением потребительских расходов и продолжающимся переходом на электромобили. Эксперты считают, что кризис в промышленности Европы связан не столько с высокими ставками, сколько со скачком цен на энергоносители после отказа от российского газа. Поддержит ли экономику снижение ставок ЕЦБ — в материале «Известий».