В центре кризиса: ЕЦБ понизил ставки в попытке поддержать экономику Европы

На сентябрьском заседании ЕЦБ подтвердил свои намерения по поддержке экономики, пожертвовав контролем за инфляцией. Совет управляющих регулятора принял решение снизить базовую ставку с 4,25 до 3,65%, а по депозитам и по кредитам — до 3,5% и 3,9% соответственно. Это происходит на фоне того, что крупные автоконцерны Европы рассматривают возможность закрыть свои предприятия в связи с замедлением потребительских расходов и продолжающимся переходом на электромобили. Эксперты считают, что кризис в промышленности Европы связан не столько с высокими ставками, сколько со скачком цен на энергоносители после отказа от российского газа. Поддержит ли экономику снижение ставок ЕЦБ — в материале «Известий».
Какое решение принял ЕЦБ по ставкам
Совет управляющих ЕЦБ понизил базовую ставку с 4,25 до 3,65% годовых. При этом депозитная ставка опустилась на 0,25 п.п., до 3,5%, а ставка по маржинальному кредитованию снизилась до 3,9%, с 4,5%. Изменения вступят в силу с 18 сентября.
ЕЦБ приступил к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) еще в июне 2024-го — тогда базовая процентная ставка была понижена до 4,25%. До этого регулятор быстрыми шагами ужесточал ДКП с 2022 года (тогда базовая ставка была на нуле).
При этом на сентябрьском заседании регулятор не стал менять прогноз годовой инфляции в странах еврозоны: он остался на уровне 2,5%. Однако ЕЦБ ухудшил прогноз по ВВП в 2024 году до 0,8% (в июне прогнозировалось до 0,9%).
Если инфляция в прошлом году превышала 10%, то сейчас она снизилась до 2,2% — это хоть и выше целевого уровня 2%, но близко к нему. Именно это обстоятельство позволяет попытаться простимулировать экономику путем снижения ставок, уверен доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. Предполагается, что благодаря более дешевым кредитам предприятия смогут активнее инвестировать в расширение производства.
— Однако высокая инфляция была связана не с внутренними факторами спроса, а с резким увеличением себестоимости — прежде всего за счет роста цен на энергоносители из-за геополитических событий. Теперь, когда рост цен замедлился, но экономика стагнирует, снижение ставок кажется оправданным шагом для стимулирования бизнеса и смягчения проблем в промышленности, — указал эксперт.
Какие автоконцерны собираются уходить из Европы
Сейчас основное внимание ЕЦБ уделяется перспективам развития экономики еврозоны, поскольку ситуация в промышленности выглядит довольно слабой, а активность в сфере услуг растет умеренными темпами, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
На фоне сложившейся экономической ситуации немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность свернуть ряд своих предприятий в Германии. Стало известно о планах закрыть как минимум один крупный автомобильный завод и одно производство по выпуску комплектующих, сообщало агентство Bloomberg.
Кроме того, производитель заявил, что компания хочет пойти на радикальные меры из-за замедления потребительских расходов и продолжающегося перехода на электромобили. Так, Volkswagen вынужден прекратить программу гарантий занятости, которую недавно продлили до 2029-го. Сейчас в компании работает порядка 680 тыс. сотрудников.
Проблемы присутствуют не только в немецком автопроме, они коснулись и других государств. Почти треть заводов BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault в целом по Европе и Volkswagen были недозагружены в прошлом году, они выпустили менее половины машин, которые могли бы производить, уточнило Bloomberg.
Однако немецкий автопром опоздал с переориентацией на производство электрокаров, и сегодня Германия не способна догнать Китай, уверен руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
— Китайцы — это номер один, причем не только по количеству, но и по качеству. Немецкие инженеры говорят, что Германия отстала от КНР навсегда. При этом поддержка государства и защита со стороны Евросоюза не помогают немецкому автопрому, — отметил эксперт.
Европейский и, в частности, немецкий бизнес вынуждены отвечать на эти вызовы, сокращением персонала, а также переносом своих производств в другие государства. Компании открывают новые заводы не только в США, но и в азиатских странах, добавил Владислав Белов.
Угроза затяжной рецессии, особенно в Германии, становится реальной, а проводимое снижение ставок — фактически один из основных возможных способов стимулирования кредитования бизнеса и сохранения промышленности, уточнил Михаил Гордиенко.
Что будет с экономикой Европы
В Европе сейчас полным ходом идет деиндустриализация, которая касается и других развитых стран мира, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В Евросоюзе нет своей минеральной базы и мощных добывающих отраслей, но их место там сейчас занимают мозговые центры, разрабатываются и тестируются новые и перспективные технологии, добавил он.
— Деиндустриализация началась недавно, и она самоубийственна: экономика ЕС в очень плохой форме. Больше всего проблем у Германии, но они есть и у других промышленных стран — главным образом Франции, Италии, а также у Великобритании. На самом деле каждая европейская страна сталкивается с резко возросшими энергетическими издержками, — поделился с «Известиями» немецкий политолог Кристоф Херстль.
Кризис в промышленности Европы объясняется рядом проблем: скачком цен на энергоносители после отказа от российского газа, ростом конкуренции со стороны КНР, оттоком капитала из ЕС в США, затратами на выполнение экологических обязательств по декарбонизации, считает Михаил Гордиенко.
Уход промышленных предприятий будет иметь негативные последствия для экономики еврозоны, как в краткосрочной (снижение выпуска вследствие сокращения занятости и капитала), так и долгосрочной перспективе (замедление темпа роста научно-технического прогресса), сказал старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин.
Понижая ставку, ЕЦБ ориентируется не столько на промышленный сектор, а в первую очередь на уменьшение инфляционного давления на рынке потребительских товаров и услуг в еврозоне, отметил эксперт. Но это поможет решить только часть проблем.
Основные трудности европейской промышленности связаны с подорожанием электричества и других энергоресурсов, так как они очень сильно увеличивают издержки предприятий, особенно на энергоемких производствах. Это не только машиностроение, но и химическая промышленность, производство удобрений, строительных материалов и прочее, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Таким образом, только выгодными кредитами промышленность не перезапустить, резюмировал он.