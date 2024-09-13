Прогноз инфляции в России на 2024 год: что ожидает экономику по оценке ЦБ

«В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года», — сказано в публикации ЦБ.
Кроме того, отметил регулятор, что устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти.
Согласно подсчетам ЦБ, краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков увеличились, а долгосрочные (рассчитываются из инструментов финансового рынка) — снизились после июльского решения по ключевой ставке.
«В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции», — отметил Банк России.
Добавляется, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Помимо этого, проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли, увеличились, а риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, остались.
Как подчеркнул Ц, дезинфляционные риски связаны, прежде всего, с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Ранее регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых.
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