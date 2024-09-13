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Прогноз инфляции в России на 2024 год: что ожидает экономику по оценке ЦБ

Годовая инфляция на 9 сентября составила 9,0% после 9,1% по итогам августа, говорится в пресс-релизе по итогам заседания Банка России по ключевой ставке.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года», — сказано в публикации ЦБ.

Кроме того, отметил регулятор, что устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти.

Согласно подсчетам ЦБ, краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков увеличились, а долгосрочные (рассчитываются из инструментов финансового рынка) — снизились после июльского решения по ключевой ставке.

«В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции», — отметил Банк России.

Добавляется, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Помимо этого, проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли, увеличились, а риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, остались.

Как подчеркнул Ц, дезинфляционные риски связаны, прежде всего, с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Ранее регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».