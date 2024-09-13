Прогноз инфляции в России на 2024 год: что ожидает экономику по оценке ЦБ

«В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года», — сказано в публикации ЦБ.