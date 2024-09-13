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ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику: что это значит и как скажется на экономике

Ожидаемые изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и их влияние на экономику. Рассказываем, что значит ужесточение мер и как это скажется на процентных ставках и кредитных условиях в России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: life.ru

Как отмечается в релизе, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

На заседании 13 сентября Банк России решил повысить ставку до 19% годовых. Регулятор пояснил, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5−7,0% по итогам года.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — сказано в пресс-релизе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».