Трутнев сообщил о снижении стоимости самолета «Байкал» по окончании ВЭФ

Ранее, 5 сентября, Трутнев заявил о необходимости смены подрядчика по созданию самолета «Байкал». В свою очередь, министр транспорта России Роман Старовойт во время беседы с «Известиями» на полях ВЭФ отметил, что самолет «Байкал» будет востребован на региональные перевозки внутри больших субъектов, таких как Якутия, Красноярский край и в целом на Дальнем Востоке.