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Трутнев сообщил о снижении стоимости самолета «Байкал» по окончании ВЭФ

Со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) стоимость самолета «Байкал» снизилась в два раза. Об этом 13 сентября заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — сказал он.

Так, стоимость упала с 455 млн до 260 млн рублей из-за сокращения требуемой длины взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 1050 до 350 м.

Трутнев добавил, что самолет начнет летать в 2026 году. По его словам, «Байкал» должен быть безопасным, дешевым и способным садиться на короткие ВПП.

Ранее, 5 сентября, Трутнев заявил о необходимости смены подрядчика по созданию самолета «Байкал». В свою очередь, министр транспорта России Роман Старовойт во время беседы с «Известиями» на полях ВЭФ отметил, что самолет «Байкал» будет востребован на региональные перевозки внутри больших субъектов, таких как Якутия, Красноярский край и в целом на Дальнем Востоке.

До этого президент РФ Владимир Путин попросил ускорить разработку самолета.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ.