Ситибанк закроет последнее розничное отделение в РФ

«Информируем вас о планируемом закрытии отделения “Павелецкое” АО КБ “Ситибанк” по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 года. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения», — говорится в сообщении банка.