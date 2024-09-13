Ситибанк закроет последнее розничное отделение в РФ

Согласно информации на странице банка, в списке отделений Ситибанка в РФ только один адрес — на Павелецкой площади в Москве.
«Информируем вас о планируемом закрытии отделения “Павелецкое” АО КБ “Ситибанк” по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 года. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения», — говорится в сообщении банка.
После 15 ноября 2024 года по всем вопросам, в том числе связанным с финансовым обслуживанием, в кредитной организации рекомендуют пользоваться номерами телефонов с сайта банка.
Осенью 2023 года Ситибанк сообщил о планах закрыть Приволжский и Уральский филиалы, включая обслуживание в банкоматах. Тогда в банке объяснили такое решение политикой материнской компании Citi, которая в августе 2022 года объявила о сворачивании розничного бизнеса в России.
В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона «Ближний Восток, Африка, Европа и Азия», Мексику и Россию. В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.