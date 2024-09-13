Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок акций РФ в начале торгов растет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня к рублю после первоначального подъема перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи.

Источник: Reuters

По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,55%, до 2 629,31 пункта, индекс РТС — также на 0,55%, до 909,11 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 12,733 рубля.

К 10:15 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 624,44 пункта (+0,36%), индекс РТС находился на уровне 907,43 пункта (+0,36%).

В то же время курс юаня перешел к снижению и составлял 12,711 рубля (-1,9 копейки).

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.