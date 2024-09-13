Рубль начал слабо укрепляться на фоне решения ЦБ повысить ключевую ставку

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку до 19% годовых, а затем перешел к слабому росту, свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 12,707 рубля (-0,18%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.
Согласно данным на 13:30 мск, юань незначительно замедлил снижение до 12,709 рубля (-0,16%).
К 13:53 мск курс юаня на Московской бирже ускорил снижение и находился на отметке в 12,6915 рубля (-0,31%).
Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых и указал на возможность ее повышения на ближайшем заседании.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.