Решение по ставке в центре внимания

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Инвесторы в большинстве ожидают ее повышения. Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России.