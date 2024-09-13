Пятница 13-е в экономике: каких «неприятностей» ждать россиянам в этот день

Предыдущие пятницы, выпавшие на 13 число, были в январе и октябре 2023 г., в мае 2022 г., в августе 2021 г., в ноябре и марте 2020 г., в декабре и сентябре 2019 г., рассказал Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Он поясняет, что такой день бывает не чаще 1−2 раз в год.
Что касается динамики цен на ключевые активы в этот день, то нам интересны, прежде всего, динамика курса рубля к доллару, цены на нефть Brent и фондовый индекс Мосбиржи.
Так, согласно статистике, за последние 5 лет индекс Мосбиржи (ММВБ) в этот день показывал преимущественно слабо-позитивную динамику (подъем в 85% случаев).
При этом, курс рубля однозначным не был, говорит Александр Потавин. Примерно в половине случаев USD/RUB незначительно поднимался. Правда, 13 сентября 2019 г. курс доллара резко ослаб к рублю на 1,05%. Но в нынешних условиях дневное отклонение курса рубля на 1% уже не является чем-то выдающимся.
Что касается поведения нефти, добавляет аналитик, то за последние 5 лет в котировках Brent также не было однозначной динамики: они поднимались и снижались в пятницу 13-го примерно в половине случаев. Мощных ценовых движений в этот день не было ни по одному из перечисленных активов, подчеркивает он.
Наступающая пятница запомнится россиянам не только «Днем неприятностей», но и заседанием Банка России по ключевой ставке. В прошлый раз, 26 июля, регулятор повысил ставку с 16% до 18% годовых. Прогнозы аналитиков по новому решению ЦБ неоднозначны.
От ЦБ в ближайшую пятницу ждут ужесточение ДКП — в таком случае ставку повысят сразу на 2 процентных пункта до 20%, говорит Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс». По его словам, такой сценарий не порадует заемщиков.
«А вот для вкладчиков банков и, скорее всего, для рубля, повышение ключевой ставки будет хорошей новостью. Для рубля важно, что инфляция будет и дальше сдерживаться. Для вкладчиков одновременное повышение процентов по вкладам вслед за повышением ключевой ставки будет хорошей возможностью заработать», — отмечает эксперт.
Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам», в свою очередь, спрогнозировал повышение регулятором ставки до 19% годовых. Текущий прогноз ЦБ смещен в эту сторону. К тому же, инерция в росте цен ставит под угрозу реализацию инфляционного прогноза в 6,5−7,0% по итогам года.
«Дело в том, что дефляции в августе не произошло, и с начала года ко 2 сентября потребительские цены в стране выросли на 5,17%», — объясняет он.
Банк России, указывает Александр Шнейдерман, всегда объявляет решения совета директоров по ключевой ставке по пятницам и всегда в одно и то же время — в 13.30 мск.
Но ничего мистического здесь нет. Просто такое время наиболее удобно валютном и фондовому рынкам.
За последние 10 лет совет директоров Банка России заседал в пятницу 13-го всего дважды: в марте 2015 года и декабре 2019 года. Но оба раза ЦБ РФ снижал, а не повышал ключевую ставку, напоминает он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».