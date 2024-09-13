Пятница 13-е в экономике: каких «неприятностей» ждать россиянам в этот день

Предыдущие пятницы, выпавшие на 13 число, были в январе и октябре 2023 г., в мае 2022 г., в августе 2021 г., в ноябре и марте 2020 г., в декабре и сентябре 2019 г., рассказал Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Он поясняет, что такой день бывает не чаще 1−2 раз в год.