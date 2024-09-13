Политика полумеры? Как решение ЦБ повлияет на рубль, вклады и кредиты

«Мы также считаем, что ставка продолжит расти», — сообщил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. По его мнению, можно предположить, что цель ЦБ — это все же 20%, но он решил разбить повышение ставки на два этапа — с точки зрения управления ожиданиями участников рынка это может быть эффективнее. Уровень в 20% также согласовывается с прогнозной траекторией ставки на этот год. «Однако это не означает, что 20% — это предел ставки», — уточнил он.