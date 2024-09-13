Политика полумеры? Как решение ЦБ повлияет на рубль, вклады и кредиты

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку еще раз — с 18% до 19,00% годовых. В июле ставка была повышена сразу с 16% до 18%. Но вопреки усилиям регулятора экономика продолжает перегреваться — спрос на товары и услуги превышает их предложение, а их рост сдерживается высокими ставками.
«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5−7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — пояснил регулятор свое решение.
ЦБ РФ намерен снизить инфляцию с текущих 9% до 4%, «снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году».
«Мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно, — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. — Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции до 7,1% к концу этого года и до 4,6% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, значимо смещены в сторону более высоких значений инфляции».
Не все ожидали сегодня повышения ставки.
«Рост ставки ЦБ и все еще жесткая риторика регулятора оправдали пессимистичные ожидания. Наши оценки все-таки предполагали удержание 18% с опцией повышения при сильной необходимости, но позже», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Кредиты и вклады
По мнению Михаила Васильева, заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими долго, а, вероятно, и еще подорожают.
«Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки и по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений», — прогнозирует он. Также на сопоставимую величину вырастут ставки по кредитам — ипотеке, потребительским, корпоративным.
«Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 20% в октябре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти уже в октябре-ноябре. Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки», — предупредил он.
В целом, по мнению экономиста, сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным.
Дополнительное повышение ключевой ставки может повлиять на рост объемов сбережений в рублевых активах, в частности, в банковских вкладах, доходность по которым уже достигает 19−20%, прогнозирует Вадим Шамин.
Некоторые банки уже успели повысить доходность по вкладам за несколько дней до сегодняшнего решения ЦБ РФ. По его прогнозу, можно ждать новую волну роста ставок, в первую очередь по краткосрочным и среднесрочным вкладам. В ближайшее время также ждем пересмотра ставок по наиболее востребованным сегментам кредитования — потребительское (включая POS), кредитные карты, автокредитование.
«На ипотеку рост в 100 б.п. вряд ли существенно повлияет: уже после отмены льготной ипотеки при рыночных ставках выше 16% наблюдался спад спроса, — рассказал Вадим Шамин. — К тому же проблема при этом не столько в сумме переплаты, а в размере ежемесячных платежей, которые непосредственно влияют на показатель долговой нагрузки заемщика».
По оценке Юрия Кравченко, ставки по вкладам возможно продолжат рост. «С учетом четкого сигнала о возможности повышения ставки в октябре, уже в ближайшие недели средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках может приблизиться к отметке в 19%», — прогнозирует он.
«Существенного роста ставок по кредитованию мы не ожидаем, но вероятно, что банки будут предлагать населению преимущественно длинные кредиты (3−5 лет), чтобы зафиксировать привлекательный для них уровень ставок на долгосрочный период», — рассказал Юрий Кравченко. Он прогнозирует, что по коротким кредитам на 1−2 года увеличится число отказов или будут предлагаться заведомо неподъемные ставки.
«Ставки ссудно-депозитного рынка следуют за курсом ЦБ. Многие банки повышали ставки во вкладах даже с опережением. В ближайшие месяцы кредитные ресурсы останутся дорогими», — подтвердил Михаил Зельцер.
Влияние на рубль
В Совкомбанке считают, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
«В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что рубль до конца года останется стабильным недалеко от текущих значений. В свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12 за юань, 89 за доллар и 97 за евро. В свои прогнозы на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12,5 за юань, 90 за доллар и 99 за евро», — сообщил Михаил Васильев.
По мнению Вадима Шамина, повышение ставки стабилизирует курс национальной валюты. «Жесткая монетарная политика регулятора остается важнейшим стабилизирующим фактором, ограничивающим волатильность курса, — отметил он. — Чем дольше ставка остается высокой, тем лучше для курса рубля». После увеличения ставки ожидается повышение ставок по вкладам, а значит, это фактор окажет дополнительную поддержку рублю, — полагает банкир.
Как пояснил Михаил Зельцер, ужесточение ДКП априори за нацвалюту, но есть и много других факторов курса: экспорт-импорт, налоговый режим, нормативы репатриации валюты, бюджетный механизм, инфраструктурные и регуляторные барьеры. Поэтому очередное повышение ключевой ставки вряд ли приведет к значительному снижению курсов инвалют и укреплению рубля.
«Диапазон колебаний курса юаня на ближайшие недели: 12,5−12,9 рубля», — сообщил он.
Акции и облигации
По оценке экспертов, повышение ключевой ставки негативно повлияет на рынок облигаций и акций. Как отметил Юрий Кравченко, ужесточение денежно-кредитной политики продолжается, и пока у инвесторов нет никакого понимания, когда этот процесс завершится. Такие условия безусловно негативны для фондовых рынков.
«Мы полагаем, что облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок», — сообщил Михаил Васильев.
«Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 19−22% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку», — рассказал экономист.
В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой, по его оценке, наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном 18,5−19% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 20−22%).
Михаил Зельцер также указал на негативное влияние высокой ставки ЦБ на финансовые рынки. «Конечно, многое уже было в цене, и такого обвала как в последние месяцы не ожидается, но теперь все меньше драйверов к скорейшему восстановлению акций и ОФЗ», — пояснил он.
По его оценке, рынок адаптируется и к новой высокой ставке, но оперативно вернуться к росту теперь будет куда сложнее.
«Для активных трейдеров сигнала к покупке бумаг нет, но для инвесторов столь масштабная коррекция представляет уникальные возможности для пополнения портфелей», — считает Михаил Зельцер.
Индекс гособлигаций RGBI, скорее всего, вновь упадет на многолетнее дно, — прогнозирует он. «Да, цены на ОФЗ низкие, но это скорее к вопросу привлекательности долгосрочных инвестиций — можно зафиксировать высокую доходность на многие годы. Но вот краткосрочно теперь могут дать купить дешевле», — рассказал эксперт.
Что будет дальше?
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года.
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
«Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку ещё на 100 базисных пунктов до 20%, — отметил Михаил Васильев. — В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода».
По оценке экономистов Совкомбанка, возможность для снижения ключевой ставки появится только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года возможно снижение ключевой ставки до 14%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений.
«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21−22%», — предупредил Михаил Васильев.
Ожидают роста ставки и в других банках. «Продолжаем считать, что до конца года возможно повышение ставки до 21−22,0%. В частности, с учетом того, что, по заявлению Банка России, вероятен сценарий, при котором инфляция по итогам года превысит июльский прогноз (6,5−7,0%)», — сообщил заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.
По его словам, на повышение ставки в конце октября может повлиять ускорение инфляции, прогнозируемое регулятором увеличение денежной массы, рост потребительской активности. «На данный момент снижение ставки вряд ли возможно ранее II квартала 2025 года. Однако в случае, если инфляция не будет снижаться и дальше, регулятор может сохранять ставку высокой на протяжении более длительного времени, чем ожидалось ранее», — отметил Вадим Шамин.
«ЦБ повысил ставку и при этом, на наш взгляд, ужесточил свою риторику и дал такой сигнал, который позволяет рассматривать еще одно повышение ставки не следующем заседании в октябре в качестве основного сценария», — сообщил Юрий Кравченко.
«Наши надежды на некоторую нейтрализацию сигнала в сегодняшнем решении не оправдались. Риск повышения ставки — в соответствии с текущим прогнозом ЦБ, она может быть повышена до 20,5% в октябре — продолжит витать над рынками», — уточнил руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
«Мы также считаем, что ставка продолжит расти», — сообщил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. По его мнению, можно предположить, что цель ЦБ — это все же 20%, но он решил разбить повышение ставки на два этапа — с точки зрения управления ожиданиями участников рынка это может быть эффективнее. Уровень в 20% также согласовывается с прогнозной траекторией ставки на этот год. «Однако это не означает, что 20% — это предел ставки», — уточнил он.
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