«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли предложение ограничить поставки редких металлов ответом на поставки оружия Киеву.
Песков прокомментировал предложение ограничить экспорт титана и никеля
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина подумать об ограничениях экспорта титана и никеля не связано с поставками западного оружия ВСУ. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.