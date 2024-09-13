Песков прокомментировал предложение ограничить экспорт титана и никеля

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли предложение ограничить поставки редких металлов ответом на поставки оружия Киеву.