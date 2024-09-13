Отечественные фильмы за восемь месяцев заработали более 25,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Объем отечественного рынка кинопроката сегодня более чем на 80% обеспечен российскими фильмами, к концу августа на их счету более 25,7 млрд рублей, сообщила ТАСС министр культуры России Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Объем рынка кинопроката на 82% обеспечен российскими картинами. К концу августа на счету отечественных фильмов уже более 25,7 млрд рублей. В этом году сразу семь отечественных картин превысили отметку в 1 млрд рублей», — отметила министр.