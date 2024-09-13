От «Яндекса» потребовали доплатить 1,67 млрд рублей налогов

Компания подала иск против Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в марте 2024 года. Спор связан с проектом постройки новой московской штаб-квартиры «Яндекса» на Воробьевых горах, где ранее находился гостиничный комплекс «Корстон». «Яндекс» в 2022 году уменьшил сумму налога к уплате на 1,67 млрд рублейв уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021 год. Компания в качестве основания указала «Корстон» как внереализационный расход (8,4 млрд рублей), то есть остаточная стоимость ликвидированных сооружений. «Яндекс» руководствовался нормой, которая позволяет включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств.