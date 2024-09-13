Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы превысил 93,2%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 11 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 117 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 47 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,24% (на 6,3 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,3 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе оказывается значительно холоднее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 16%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 38% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $418.