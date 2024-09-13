Новые ставки и очередной исторический рекорд золота: важное за неделю

Курс рубля, индекс Мосбиржи
Давление на российские финансовые и фондовые рынки оказывало запланированное на пятницу заседании ЦБ РФ по размеру ключевой ставки. Инвесторы не ожидали смягчения денежно-кредитной политики и продолжают готовится к долгому периоду высоких кредитных ставок.
Рубль продолжил снижение с понедельника к основным валютам из-за дешевеющей нефти. Если на предыдущей неделе юань стоил 12,4 рубля, то в пятницу 13 сентября котировки уже достигли 12,75 рубля за юань, согласно данным торгов Мосбиржи. Доллар на внебиржевом рынке, который теперь используется для определения курсов валют США и ЕС, подорожал примерно на рубль за неделю до 90,8 рубля, евро — на 60 копеек до 100,3 рубля.
Индекс Мосбиржи после провала на предыдущей недели почти до 2500 пунктов, в начале недели поднялся выше 2700 пунктов, но к завершению пятницы стабилизировался на уровне 2600 пунктов. Инвесторы осторожно скупают неожиданно подешевевшие акции.
Прогноз Минэкономразвития
В понедельник министерство экономического развития опубликовало макропрогноз по цене нефти, инфляции, ВВП, курсу рубля. Документ внесен в правительство РФ, и, как правило, дополняет проект бюджета на следующие годы.
По оценке Минэкономразвития РФ, в конце 2024 года доллар в России будет стоить 93,8 рубля за доллар, к концу 2025 года — 98,1 рубля, к концу 2026 года — 101,1 рубля, к концу 2027 года — 105 рубля.
Улучшен прогноз по росту экономики в 2024 году — с 2,8% до 3,9%. Темпы роста ВВП РФ в этом году оцениваются выше, чем в прошлом году, когда экономика выросла на 3,6%. Но в будущем ожидается замедление. Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на 2,5%, в 2026 году — на 2,6%, в 2027 году — на 2,8%.
Минэкономразвития оптимистично настроено на снижение инфляции в РФ в 2024 году — с текущих 9% до 7,3% в конце года, в 2025 году — до 4,5%, в 2026—2027 годы до цели Центробанка в 4%.
По оценке Минэкономразвития, экспортная цена российской нефти в 2024 году в среднем составит 70 долларов за баррель, в 2025 году — 69,7 доллара, в 2026 году — 66 долларов, в 2027 году — 65,5 доллара за бочку. Европейский эталон Brent также подешевеет — в 2025 году с 83,5 доллара до 81,7 доллара за баррель, в 2026 году — до 77, в 2027-м — до 74,5 доллара за баррель.
Цена нефти и золота
Цена нефти Brent во вторник опустилась ниже 70 долларов впервые с 20 декабря 2021 года, а затем в этот же день и ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. В это время цена золота достигла нового исторического максимума — выше 2570 долларов за унцию за тройскую унцию.
В пятницу биржевая цена золота впервые в истории превысила 2600 долларов за тройскую унцию. Цена российской нефти при этом колеблется в диапазоне 65−70 долларов, а Brent держится на уровнях 69−72 доллара за баррель. Так инвесторы реагируют на снижение ставок в ЕЦБ и ФРС США, сложную геополитическую ситуацию в мире, снижние спроса.
Ставки в ЕС и у нас
В четверг Европейский центробанк принял решение о снижении ставки. Вслед за ним ожидается снижение ставок Федеральной резервной системы США 18 сентября. ЕЦБ снизил депозитную ставку на 0,25 процентных пункта до 3,5%, ключевую — на 0,6 п.п. до 3,65%, маржинальную — также на 0,6 п.п. до 3,9%.
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