Новые ставки и очередной исторический рекорд золота: важное за неделю

Улучшен прогноз по росту экономики в 2024 году — с 2,8% до 3,9%. Темпы роста ВВП РФ в этом году оцениваются выше, чем в прошлом году, когда экономика выросла на 3,6%. Но в будущем ожидается замедление. Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на 2,5%, в 2026 году — на 2,6%, в 2027 году — на 2,8%.