Население с трудом сдерживает потребление. Мониторинг частного спроса

В месячном же сравнении к июлю с учетом инфляции и сезонного фактора потребление в августе снизилось на 0,1% (во всех группах товаров и услуг это произошло почти синхронно). Авторы исследования отмечают, что это самый слабый показатель с 2015 года и что обычно расходы в последний месяц лета показывают значительный рост.
Отметим, что, основываясь на данных Росстата, в Минэкономики и в ЦМАКП оценивали увеличение потребительских расходов домохозяйств в июле на 0,4% с учетом сезонности к июню 2024 года (см. «Ъ» от 29 августа). «Говорить об устойчивом снижении рано — население могло снизить непродовольственные расходы после существенных трат в июле», — отмечают авторы «Сбериндекса».
В то же время на неделе с 2 по 8 сентября годовая динамика индекса «Сбериндекса» ускорилась за счет почти всех основных видов потребления (кроме услуг; см. график) и практически сохранилась на уровне августа (13,4% против 13,6%). В реальном выражении рост трат превысил показатель августа на 4,2%. Впрочем, при этом зафиксировано недельное снижение совокупных расходов на 2,9% за счет непродовольственных товаров и услуг. Согласно же исследованию РОМИР (данные чеков о покупках 40 тыс. человек в 240 городах и населенных пунктах), номинальный объем потребления населения за ту же неделю вырос на 2,4% (на 23,2% в годовом выражении). «Несмотря на рост недельных расходов, средний чек за этот же период снизился. Россияне стали совершать покупки чаще, выбирая более бюджетные товары и товары с более привлекательными промоакциями», — отмечают в РОМИР.