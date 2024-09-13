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Население с трудом сдерживает потребление. Мониторинг частного спроса

Опережающие индикаторы состояния потребительского спроса фиксируют продолжение его роста в августе и в первую неделю сентября (в годовом выражении). Так, по данным «Сбериндекса», общие номинальные траты по картам «Сбера» в августе выросли на 13,1%, а реальные (с учетом инфляции) — на 3,6% в годовом выражении. Реальные расходы на непродовольственные товары выросли в августе на 6,2%, на продовольствие — на 4,1%, на общепит — на 6%, на услуги — на 2,1%. Авторы этих оценок отмечают, что этим летом в целом темпы роста расходов населения несколько замедлились из-за снижения трат на услуги (в частности, на туризм) и более медленного их увеличения на непродовольственные товары.

Источник: Freepik

В месячном же сравнении к июлю с учетом инфляции и сезонного фактора потребление в августе снизилось на 0,1% (во всех группах товаров и услуг это произошло почти синхронно). Авторы исследования отмечают, что это самый слабый показатель с 2015 года и что обычно расходы в последний месяц лета показывают значительный рост.

Отметим, что, основываясь на данных Росстата, в Минэкономики и в ЦМАКП оценивали увеличение потребительских расходов домохозяйств в июле на 0,4% с учетом сезонности к июню 2024 года (см. «Ъ» от 29 августа). «Говорить об устойчивом снижении рано — население могло снизить непродовольственные расходы после существенных трат в июле», — отмечают авторы «Сбериндекса».

В то же время на неделе с 2 по 8 сентября годовая динамика индекса «Сбериндекса» ускорилась за счет почти всех основных видов потребления (кроме услуг; см. график) и практически сохранилась на уровне августа (13,4% против 13,6%). В реальном выражении рост трат превысил показатель августа на 4,2%. Впрочем, при этом зафиксировано недельное снижение совокупных расходов на 2,9% за счет непродовольственных товаров и услуг. Согласно же исследованию РОМИР (данные чеков о покупках 40 тыс. человек в 240 городах и населенных пунктах), номинальный объем потребления населения за ту же неделю вырос на 2,4% (на 23,2% в годовом выражении). «Несмотря на рост недельных расходов, средний чек за этот же период снизился. Россияне стали совершать покупки чаще, выбирая более бюджетные товары и товары с более привлекательными промоакциями», — отмечают в РОМИР.