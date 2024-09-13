Население с трудом сдерживает потребление. Мониторинг частного спроса

В то же время на неделе с 2 по 8 сентября годовая динамика индекса «Сбериндекса» ускорилась за счет почти всех основных видов потребления (кроме услуг; см. график) и практически сохранилась на уровне августа (13,4% против 13,6%). В реальном выражении рост трат превысил показатель августа на 4,2%. Впрочем, при этом зафиксировано недельное снижение совокупных расходов на 2,9% за счет непродовольственных товаров и услуг. Согласно же исследованию РОМИР (данные чеков о покупках 40 тыс. человек в 240 городах и населенных пунктах), номинальный объем потребления населения за ту же неделю вырос на 2,4% (на 23,2% в годовом выражении). «Несмотря на рост недельных расходов, средний чек за этот же период снизился. Россияне стали совершать покупки чаще, выбирая более бюджетные товары и товары с более привлекательными промоакциями», — отмечают в РОМИР.