Набиуллина: рост зарплат должен быть соразмерен росту производительности труда

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Рост зарплат должен быть соразмерен повышению производительности труда, чтобы не разгонять инфляцию. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда. В той мере, в которой рост производительности труда продолжится, а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать», — отметила Набиуллина.
По ее словам, спрос на рабочие руки, тем не менее, останется высоким.