Набиуллина: рост зарплат должен быть соразмерен росту производительности труда

«Для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда. В той мере, в которой рост производительности труда продолжится, а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать», — отметила Набиуллина.