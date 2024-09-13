Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 19%

Она добавила, что динамика совокупного кредитного портфеля в июле-августе существенно не изменилась.
Набиуллина подчеркнула, что в ходе заседания 13 сентября рассматривались варианты сохранения ставки, ее повышение до 19% и увеличение до 20% годовых.
«<…> но предметно рассматривали шаг повышения от 19 до 20% после выхода, особенно статистики по инфляции в июле, в августе. В общем, предметно обсуждали шаг повышения ставки», — добавила она.
Набиуллина добавила, что на ближайшем заседании возможно новое повышение ключевой ставки.
«Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказала Набиуллина.
Глава регулятора отметила, что на опорном заседании в октябре совет директоров уточнит прогноз по инфляции на 2024 год.
«Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки», — сказала глава ЦБ.
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