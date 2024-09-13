Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики РФ

Кроме того, по словам Набиуллиной, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне. Среди проинфляционных рисков глава регулятора выделила «возможное усиление геополитического давления», подчеркнув, что «более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары» и оказать давление на российский экспорт, а через него — на рубль.