Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Главным внутренним риском [для экономики РФ] является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — сказала она.
Кроме того, по словам Набиуллиной, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне. Среди проинфляционных рисков глава регулятора выделила «возможное усиление геополитического давления», подчеркнув, что «более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары» и оказать давление на российский экспорт, а через него — на рубль.
Совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18% до 19% годовых.