«Мир квартир» назвал города, где выгоднее всего сдавать комнаты в аренду

В то же время, как подсчитали в «Мире квартир», наименьшая доходность комнат оказалась в Симферополе (5% и 18,7 года). Также на последних строчках рейтинга находятся Владивосток (почти 6% и 17,5 года), Севастополь (почти 7% и 14,8 года), Москва (около 7% и 14,6 года), Чита (7% и 13,6 года), Сочи (8% и 13,1 года), Санкт -Петербург (8% и 13,1 года).