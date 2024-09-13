«Мир квартир» назвал города, где выгоднее всего сдавать комнаты в аренду

По данным компании, изучившей рынок аренды комнат в 70 городах, средняя стоимость такого жилья составляет 1,3 миллиона рублей, доходность — почти 10% годовых, а окупаемость — немногим более десяти лет. При этом, кроме Нижнего Тагила, высокие показатели доходности продемонстрировали комнаты в Череповце (18% и 5,5 года), Магнитогорске (17% и 5,8 года), Брянске (16% и 6,2 года), Рязани (15% и 6,7 года), Вологде (15% и 6,8 года).
В то же время, как подсчитали в «Мире квартир», наименьшая доходность комнат оказалась в Симферополе (5% и 18,7 года). Также на последних строчках рейтинга находятся Владивосток (почти 6% и 17,5 года), Севастополь (почти 7% и 14,8 года), Москва (около 7% и 14,6 года), Чита (7% и 13,6 года), Сочи (8% и 13,1 года), Санкт -Петербург (8% и 13,1 года).
«Там, где стоимость комнат относительно низка, а ставки аренды держатся на хорошем уровне, доходность максимальная. И наоборот, в самых дорогих городах, в первую очередь в столицах, цены на недвижимость такие, что даже дорожающая аренда не может сделать бизнес по покупке комнаты с целью сдачи ее внаем выгодным», — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.
По данным компании, в Нижнем Тагиле стоимость комнат в среднем составляет 517 тысяч рублей, а в Симферополе и в Москве — 2,3 миллиона рублей и 3,9 миллиона рублей соответственно.