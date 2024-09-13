Лучшая инвестиция. Сбер повысил ставки по вкладам до 20%

Пока в медиа продолжаются прогнозы аналитиков о том, повысит ли ключевую ставку Банк России на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, крупнейшие банки страны, не дожидаясь результата совещания, улучшили ставки по вкладам. Например, в Сбере можно открыть вклад на три года под 20%. Кредитная организация не в первый раз за последние месяцы улучшает условия по депозитам. Сейчас у клиентов Сбера есть все инструменты для выгодного инвестирования средств под высокий процент. Также условия изменили и такие игроки, как Альфа-Банк, ВТБ и другие.