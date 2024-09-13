Лучшая инвестиция. Сбер повысил ставки по вкладам до 20%

Пока в медиа продолжаются прогнозы аналитиков о том, повысит ли ключевую ставку Банк России на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, крупнейшие банки страны, не дожидаясь результата совещания, улучшили ставки по вкладам. Например, в Сбере можно открыть вклад на три года под 20%. Кредитная организация не в первый раз за последние месяцы улучшает условия по депозитам. Сейчас у клиентов Сбера есть все инструменты для выгодного инвестирования средств под высокий процент. Также условия изменили и такие игроки, как Альфа-Банк, ВТБ и другие.
Ключевые прогнозы
Напомним, на последнем заседании Центробанк увеличил ставку до 18%. Сейчас одни эксперты полагают, что показатель может быть скорректирован до 20% и выше, другие — что ставка останется на прежнем уровне. Экономист Андрей Бархота полагает, что повышение ключевой ставки может быть на уровне выше 1,5 процентных пункта, но меньше 3 процентных пункта, по всей видимости — в районе двух процентных пунктов.
Так или иначе, пока решение регулятора никому неизвестно. При этом крупнейшие банки страны, кажется, уже приготовились к возможному повышению, повысив ставки по депозитам.
На самом деле, депозиты за последний год значительно увеличили свою привлекательность не только как инструмент сохранения своих сбережений, но и с точки зрения получения дохода. Среди экспертов рынка есть мнение, что на сегодняшний день это один из самых выгодных способов инвестирования в России. Ставки уже давно стали двузначными, а сейчас можно положить деньги на вклад даже под 20%. Таким образом, сегодняшняя экономичсекая реальность выгодня вкладчикам как никогда.
Пример выгоды
Давайте разберемся. Например, Сбер увеличил с 11 сентября проценты по вкладу «Лучший %» до 20%. Чтобы получить такой высокий процент нужно открыть новый депозит сроком на три года с выплатой процентов в конце срока. Этот вклад подойдёт тем, кто хочет зафиксировать высокую доходность на долгое время. Максимальные ставки на сроках: 3 года — до 20% годовых, от 7 до 9 мес. — до 19% годовых, от 3 до 6 мес. — до 18% годовых, от 10 до 24 мес. — до 17% годовых.
Если клиент хочет вклад с пополнением иди вложить средства, которые уже были на вкладе в Сбере последние два месяца, можно открыть вклад из линейки СберВклад. Максимальная ставка по линейке СберВклад повысилась до 19% годовых. Максимальная ставка всем, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку СберПрайм, а также зарплатным клиентам и пенсионерам.
Не стоит игнорировать и накопительные счета, говорят эксперты рынка, ведь в большинстве банков сегодня процент тоже двузначный и достаточно высокий — в зависимости от банка от 13% до 15% и выше.
В том же Сбере такие счета на ежедневный остаток пользуются большой популярностью у клиентов, которым нужна большая гибкость при управлении своими финансами. Чаще всего это деньги на крупную покупку, которая должна произойти в скором времени или накопления на случай непредвиденных трат.
Накопительный счет позволяет пополнять и снимать средства в любой момент, а проценты начисляются на ежедневный остаток. Вклады в свою очередь подходят для долгосрочных целей.
Экспертное мнение
Ряд банков, которых мы можем отнести к крупнейшим игрокам на рынке вкладов населения, повысили процентные ставки по вкладам, не дожидаясь роста ключевой ставки, говорит главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. По его словам, это обусловлено сохранением высокого уровня конкуренции на рынке депозитов, а также сменой стратегии крупнейших банков, где условия по депозитам со стороны лидеров рынка выглядят едва ли не более привлекательными, в сравнении с аналогичными вариантами от банков, за пределами ТОП-15.
«Сбер сразу обозначил свои претензии на наиболее привлекательный депозитный продукт для клиента. Повышение ставок по вкладам максимально актуально и, с точки зрения текущего момента, совпадает с трендовым ростом интереса населения к доходным безрисковымвложениям средств, а для банка формирует гибкую и настраиваемую пассивную базу», — подчеркнула эксперт.
Экономист Андрей Бархота в свою очередь говорит, что банки не знают точно траекторию изменения ключевой ставки, однако готовы повышать процентные ставки по своим депозитным продуктам в опережающем режиме. Лидерство на рынке вкладов позволяет банкам поддерживать оптимальную форму ресурсной базы, предполагающую оперативную переоценку стоимости пассивов. Кроме того, вкладчики как правило представляют собой самое качественное клиентское ядро для перекрестных продаж кредитных и транзакционных продуктов.
Сбер, предлагающий одни из самых высоких процентных ставок по срочным розничным вкладам, продемонстрировал умение работать в сложных операционных условиях и использовать потенциал как своего клиентского опыта, так и аквизиционные возможности своей экосистемы, резюмировал Бархота.