КТК за восемь месяцев увеличил отгрузки нефти на экспорт с терминала на 2,6%

В конце мая КТК сообщал, что ждет снижения транспортировки нефти в 2024 году на 7%, до примерно 65 млн тонн, по сравнению с изначальным планом в более чем 70 млн тонн. В настоящий момент трубопроводная система консорциума способна транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год — через РФ.