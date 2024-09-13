КТК за восемь месяцев увеличил отгрузки нефти на экспорт с терминала на 2,6%

«Консорциум нарастил объемы транспортировки нефти по сравнению с прошлым годом. К концу августа 2024 года на экспорт было отправлено 43,8 млн тонн, отгруженных на 405 танкеров. На ту же дату прошлого года данные показатели составляли 42,7 млн тонн и 391 танкер соответственно», — сказано в сообщении.
В конце мая КТК сообщал, что ждет снижения транспортировки нефти в 2024 году на 7%, до примерно 65 млн тонн, по сравнению с изначальным планом в более чем 70 млн тонн. В настоящий момент трубопроводная система консорциума способна транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год — через РФ.
Кроме того, на заседании корпоративных органов управления КТК
«Также состоялось обсуждение важных для консорциума проектов замены выносных причальных устройств, импортозамещения насосного оборудования, а также других актуальных вопросов», — подчеркнули в нефтепроводной компании.
О КТК
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.