Количество новых брендов на российском рынке сократилось на 18% за год

В первой половине 2024 года на российском рынке зарегистрировано более 3,3 тысячи новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG), что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие итоги публикует «Коммерсант», ссылаясь на данные NielsenIQ.