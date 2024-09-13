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Количество новых брендов на российском рынке сократилось на 18% за год

В первой половине 2024 года на российском рынке зарегистрировано более 3,3 тысячи новых брендов продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG), что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие итоги публикует «Коммерсант», ссылаясь на данные NielsenIQ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Несмотря на снижение количества запуска новых брендов, их суммарный оборот достиг 7,5 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Ключевым фактором роста объема продаж стала инфляция, которая в июне 2024 года составила 8,59% по данным Росстата. Эксперты также указывают на повышение интереса к премиальному сегменту товаров, что подтверждает директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова. В прошлом году запускались в основном недорогие бренды, включая собственные торговые марки ритейлеров.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что доля собственных торговых марок (СТМ) крупных ритейлеров превышает 20% от общего объема продаж, а в некоторых сетях дискаунтеров достигает 60%. Несмотря на активное обновление в 2022 году, в 2023-м обновление брендов замедлилось.

Самая активная категория новых запусков — пиво, с около 96 новыми брендами с начала года, по данным NielsenIQ. Также в пятерке лидеров по количеству новинок оказались снековые товары и десерты, такие как чипсы, шоколадки, йогурты и мороженое.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».