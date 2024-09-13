Количество новых брендов на российском рынке сократилось на 18% за год

Несмотря на снижение количества запуска новых брендов, их суммарный оборот достиг 7,5 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Ключевым фактором роста объема продаж стала инфляция, которая в июне 2024 года составила 8,59% по данным Росстата. Эксперты также указывают на повышение интереса к премиальному сегменту товаров, что подтверждает директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова. В прошлом году запускались в основном недорогие бренды, включая собственные торговые марки ритейлеров.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что доля собственных торговых марок (СТМ) крупных ритейлеров превышает 20% от общего объема продаж, а в некоторых сетях дискаунтеров достигает 60%. Несмотря на активное обновление в 2022 году, в 2023-м обновление брендов замедлилось.
Самая активная категория новых запусков — пиво, с около 96 новыми брендами с начала года, по данным NielsenIQ. Также в пятерке лидеров по количеству новинок оказались снековые товары и десерты, такие как чипсы, шоколадки, йогурты и мороженое.
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