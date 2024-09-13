Когда и как доллар стал мировой резервной валютой

Доминирование экономики США и самые большие золотые запасы привели к тому, что фактически доллар стал мировой резервной валютой уже в 1944 году, с принятием известных Бреттон-Вудских соглашений, когда был провозглашен так называемый золотодолларовый стандарт, то есть система валютных курсов, где каждая страна привязывала свою валюту к доллару, который конвертировался в золото по твердому курсу 35 долларов за тройскую унцию.