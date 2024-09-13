Когда и как доллар стал мировой резервной валютой

В середине XX века на Великобританию приходилось 30% мирового экспорта. Страна также являлась крупным экспортером капитала, что привело к существенному росту чистых зарубежных активов этой страны, объясняет экономист.
Многим государствам было удобно проводить свои внешнеторговые транзакции в фунтах, что привело к их распространению во всем мире, а Лондон стал крупнейшим мировым финансовым центром.
Однако после Первой мировой войны стало укрепляться международное положение доллара.
По словам Евгения Смирнова, именно в это время США из импортера капитала стали его крупным экспортером и международным кредитором, предоставляя союзникам займы на ведение войны.
Это привело к существенному росту ликвидных долларовых активов за рубежом — прежде всего, у центральных банков европейских стран.
После Первой мировой войны многие страны Европы, стремясь сохранить свои запасы долларов, прекратили конвертацию национальных валют в золото, то есть последовательно отказались от золотого стандарта. Кроме того, имеющаяся в регионе американская валюта покрыла значительный спрос европейских стран на товары из США.
После Первой мировой войны резервы Великобритании истощились, положение фунта стерлингов постепенно ухудшалось. Еще более сильный удар британской валюте, как и экономике в целом, нанесла Вторая мировая война.
В то же время положение США мало изменилось в этот период. Ликвидные долларовые активы и долгосрочные инвестиции Америки за рубежом росли, а к концу Второй мировой войны золотой запас США в три раза превышал их зарубежные ликвидные долларовые активы.
«Таким образом, внешние финансовые позиции США к 1945 году были самыми сильными, а их экономика меньше других стран пострадала от войны», — говорит эксперт.
Экономика Европы была фактически разрушена, ее валютные резервы были практически нулевыми. В то же время, существовала высокая потребность в импорте для восстановления многих отраслей. Поэтому в Европе стал резко расти спрос на надежную валюту, которой являлись доллары США, и это привело к существенному увеличению долларовых резервов на счетах европейских банков.
Доминирование экономики США и самые большие золотые запасы привели к тому, что фактически доллар стал мировой резервной валютой уже в 1944 году, с принятием известных Бреттон-Вудских соглашений, когда был провозглашен так называемый золотодолларовый стандарт, то есть система валютных курсов, где каждая страна привязывала свою валюту к доллару, который конвертировался в золото по твердому курсу 35 долларов за тройскую унцию.
Для того времени это был надежный механизм, особенно учитывая череду валютных войн 1930-х годов, когда страны, чтобы получить конкурентные преимущества, девальвировали свои валюты и отказались от золотого стандарта.
Вместе с тем, такой механизм мог действовать лишь до тех пор, пока США имели достаточно золота, чтобы «покрывать» доллары в обращении за пределами страны, которые росли намного быстрее, чем золотой запас.
Позднее американским властям стало ясно, что от привязки доллара к золоту надо уходить. В связи с этим в августе 1971 года президент США Ричард Никсон отменил конвертируемость американской валюты в драгметалл, и золотодолларовый стандарт был отменен.
«С этого момента доллар подкреплялся не золотом, а доверием к американской экономике», — подчеркивает эксперт.
С 1973 года была введена система плавающих валютных курсов, хотя ряд стран сохранил привязку своих валют к доллару. Однако, так же, как и После Второй мировой войны, доллар продолжил быть наиболее распространенной резервной валютой и самым популярным инструментом расчетов в международной торговле и в международных валютных операциях.
«Такое доминирование позволяет США легко брать кредиты на любых международных рынках капитала и вводить финансовые санкции в отношении других стран», — заключил Евгений Смирнов.
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