Индекс шарлотки: на сколько за год изменилась стоимость приготовления яблочного пирога

Мы в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу посчитали, как для жителей округа за год изменилась стоимость приготовления шарлотки с яблоками по одному из оригинальных вариантов рецептов: на медовом тесте. В наш расчет вошли данные Росстата о средних ценах и годовых индексах потребительских цен компонентов десерта в июле 2024 года.
Основной ингредиент для приготовления шарлотки — это яблоки, с июля прошлого года они подорожали, в том числе из-за майских заморозков и соответственно снижения урожая.
Мука и мед за год подорожали на 4%. Рост цен на муку связан с увеличением издержек производителей на логистику и электроэнергию, а сильные зимние морозы и весенние заморозки негативно сказались на сборе мёда.
Еще один ингредиент шарлотки — это подсолнечное масло. Оно подорожало за год на 7%. Это произошло отчасти из-за того, что мировые цены на него выросли.
А подавать яблочный пирог мы будем с шариком сливочного мороженого, так вкуснее. Цены на мороженое с июля прошлого года выросли на 9%. Это было связано с тем, что издержки производителей и переработчиков молочной продукции продолжают расти.
В итоге в июле этого года приготовить шарлотку жителям Центрального федерального округа обходилось на 9,7% дороже, чем год назад. То есть расходы на ингредиенты для яблочного десерта выросли в Центральной России примерно, как стоимость корзины из почти 570 товаров и услуг, по которой Росстат считает инфляцию. В целом же годовая инфляция в ЦФО в июле составила 9,5%.
Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4−4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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