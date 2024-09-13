Индекс шарлотки: на сколько за год изменилась стоимость приготовления яблочного пирога

В итоге в июле этого года приготовить шарлотку жителям Центрального федерального округа обходилось на 9,7% дороже, чем год назад. То есть расходы на ингредиенты для яблочного десерта выросли в Центральной России примерно, как стоимость корзины из почти 570 товаров и услуг, по которой Росстат считает инфляцию. В целом же годовая инфляция в ЦФО в июле составила 9,5%.