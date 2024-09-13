Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время

Недельная инфляция в России в годовом выражении на 9 сентября замедлилась до 8,85% в годовом выражении с 8,87% на 2 сентября, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ.