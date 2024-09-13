Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время

Пространство для снижения ставки, по мнению экспертов, появится у регулятора в следующем году — не раньше конца первого квартала.
Динамика ставки
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.
Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Недельная инфляция в России в годовом выражении на 9 сентября замедлилась до 8,85% в годовом выражении с 8,87% на 2 сентября, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу ЦБ.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин в августе сообщил, что совет директоров Банка России будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и что базовый сценарий ЦБ не исключает того, что ставка до конца года может дойти до 20%.
Прогнозы
Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что Банк России в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Основные предпосылки — это сигналы о постепенном развитии трендов к снижению инфляции, а также охлаждению экономической активности и внутреннего спроса.
«Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 18% до конца года и формирование возможностей для поступательного смягчения ДКП в конце первого квартала 2025 года. При этом есть серьезный риск сдвига начала цикла смягчения ДКП на середину следующего года», — добавил Попов.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров также ожидает, что Банк России сохранит ставку на текущем уровне 18% и аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии. «В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции».
Он отметил, что cценарий дальнейшего повышения несет в себе много рисков. В частности, есть риск «передавить» экономику и затем начать быстрое снижение ставки. «В сценарии сохранения ставки на сентябрьском заседании мы не видим потенциала ее снижения ранее конца первого квартала следующего года», — добавил Федоров.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что в рамках стратегии, избранной Банком России, «есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение на 100 базисных пунктов». Он полагает, что сложная ситуация на рынках и первые сигналы охлаждения экономики заставят Банк России не двигать ставку и не менять риторику.
Эксперт добавил, что вполне вероятно, что если и инфляция, и инфляционные ожидания пойдут вниз, то регулятор сохранит ставку, а в декабре уберет сигнал. А первое снижение ставки возможно в конце второго квартала 2025 года.
«Мы видим три основных сценария, которые считаем равновероятными — сохранение ставки 18% в сентябре и повышение до 20% в октябре, повышение до 19% в сентябре и до 20% в октябре, повышение до 20% в сентябре и сохранение 20% в октябре», — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Эксперт прогнозирует, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. «При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным».
Васильев считает, что есть целый ряд аргументов в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки с текущего уровня 18%: во-первых, это сигналы Банка России о том, что он рассматривает целесообразность повышения ставки до 20%, во-вторых, инфляция складывается выше прогнозного диапазона ЦБ на конец этого года 6,5−7%, в-третьих, в августе продолжили расти инфляционные ожидания населения и бизнеса.