Эксперт: вступление Турции в БРИКС может негативно отразиться на ее торговле с Западом

СТАМБУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Возможное членство в БРИКС Турции может иметь негативные последствия для ее внешней торговли в связи с тем, что основная ее доля приходится на страны Евросоюза. Такое мнение выразил глава аналитического Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген.
«Экспортно-импортные отношения Турции с ЕС находятся в состоянии баланса, в то время как с Китаем существует очень серьезный дисбаланс», — приводит оценку эксперта газета H? rriyet. Ульген отмечает, что общий приток иностранного капитала в Турцию с 2002 года достиг $188 млрд, из которых $142 млрд приходится на западные страны, в том числе $119 млрд из стран Евросоюза. «Приток капитала из стран БРИКС в Турцию за этот же период составил $14 млрд», — указывает глава аналитического центра. Он также считает, что членство Турции в БРИКС может привести к изменению поведения западных партнеров в отношении экспорта капитала.
Газета Dunya в комментарии по теме пишет, что у Турции отмечен профицит в торговом балансе с Западом и дефицит со странами БРИКС. «С Россией дефицит платежного баланса составляет $58 млрд, с Китаем — $38 млрд, общий дефицит составляет $45,2 млрд», — отмечает издание. «Вопрос состоит в том, ступает ли Турция на новый путь или пытается идти в ногу с новым порядком [многополярностью]? Готовится ли она сделать ответный шаг в связи позицией ЕС по вопросу полноправного членства в ней Турции?» — пишет Dunya.
Многие турецкие эксперты сходятся в мнении, что на решение Турции подать заявку на вступление в БРИКС повлияло ее разочарование многолетним процессом евроинтеграции. Анкара официально является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2005 года.
Агентство Bloomberg сообщило ранее, что власти Турции несколько месяцев назад подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на его саммите в Казани