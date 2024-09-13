Эксперт: вступление Турции в БРИКС может негативно отразиться на ее торговле с Западом

«Экспортно-импортные отношения Турции с ЕС находятся в состоянии баланса, в то время как с Китаем существует очень серьезный дисбаланс», — приводит оценку эксперта газета H? rriyet. Ульген отмечает, что общий приток иностранного капитала в Турцию с 2002 года достиг $188 млрд, из которых $142 млрд приходится на западные страны, в том числе $119 млрд из стран Евросоюза. «Приток капитала из стран БРИКС в Турцию за этот же период составил $14 млрд», — указывает глава аналитического центра. Он также считает, что членство Турции в БРИКС может привести к изменению поведения западных партнеров в отношении экспорта капитала.