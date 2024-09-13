«Домклик» зафиксировал увеличение спроса на ипотечные кредиты в России

В августе 2024 года Сбербанк выдал 52,6 тыс. ипотечных кредитов, увеличив показатели на 5,7% по сравнению с июлем, сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на исследование сервиса «Домклик». Хотя это ниже майских и июньских значений (77,2 тыс. и 109,1 тыс. соответственно), объемы все же превысили средний уровень первого квартала (47 тыс.). Объем выдач составил 232,3 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем в июле.
После падения спроса на новостройки в июле, в августе зафиксировано восстановление — выдано 17,6 тыс. ипотек (+62,4%). Доля первичного рынка достигла 33,4%, увеличившись на 11,7 процентных пункта. В ряде регионов, таких как Калининградская область (+23,2 п.п.), Республика Тыва (+22,6 п.п.) и Кировская область (+21,9 п.п.), наблюдался значительный рост. Среди крупных регионов выделились Санкт-Петербург (+18 п.п.) и Воронежская область (+17,8 п.п.). В Москве показатель вырос на 13,8 п.п.
На вторичном рынке в августе было выдано 31,8 тыс. кредитов, что на 8,1% меньше, чем в июле. Доля вторичного рынка сократилась до 60,5%. Высокие показатели отмечены в Чеченской Республике (90,3%), Магаданской (83,3%) и Тверской (82,7%) областях.
Спад спроса продолжается на рынке ИЖС: в августе выдано лишь 1,6 тыс. кредитов, что минимально с июля 2022 года. Доля ИЖС снизилась до 3%. Однако регионы Дальневосточного округа, такие как Забайкальский край (+6,8 п.п.) и Камчатский край (+5,6 п.п.), продемонстрировали рост доли, достигая 16−19%.
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