«Домклик» зафиксировал увеличение спроса на ипотечные кредиты в России

В августе 2024 года Сбербанк выдал 52,6 тыс. ипотечных кредитов, увеличив показатели на 5,7% по сравнению с июлем, сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на исследование сервиса «Домклик». Хотя это ниже майских и июньских значений (77,2 тыс. и 109,1 тыс. соответственно), объемы все же превысили средний уровень первого квартала (47 тыс.). Объем выдач составил 232,3 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем в июле.