ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

«Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания… Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж», — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.