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ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ запретил российским «дочкам» иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные данные, исключения составляет информация, без которой невозможно провести платеж, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: © РИА Новости

«Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания… Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж», — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.