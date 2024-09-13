«Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания… Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж», — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ запретил российским «дочкам» иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные данные, исключения составляет информация, без которой невозможно провести платеж, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.