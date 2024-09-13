ЦБ: «шлейф» от льготной ипотеки будет влиять на экономику РФ еще 1,5−2 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. «Шлейф» от массовой льготной ипотеки будет влиять на экономику России еще 1,5−2 года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Дополнительная инерция спроса, которая связана с получением массовой ипотеки, ранее купленными квартирами, есть, потому что квартиры надо обустраивать и люди предъявляют спрос на потребительские кредиты. И такой шлейф, наверное, будет 1,5 года, может быть, 2 с учетом циклов строительства ремонта. Но тем не менее от нашей ключевой ставки тоже будет зависеть то, насколько люди будут готовы брать и в каких объемах потребительские кредиты на ремонт и так далее», — отметила глава ЦБ.